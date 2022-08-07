Вкидами про "чорний ринок зброї" росія хоче заблокувати підтримку України – Подоляк

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"Пропаганда завжди експлуатує страх. Вкидами про "чорний ринок зброї" росія прагне дискредитувати Україну в очах західних суспільств. Як наслідок – заблокувати підтримку. Але за півроку – жодного доказу. Це війна в прямому ефірі, де всі бачать, що є тотальний облік і ретельний контроль", – написав Подоляк.

Нагадаємо

Михайло Подоляк в інтерв’ю виданню Tagesspiegel заявив, що Україна потребує постачання якомога більшої кількості сучасної зброї та сподівається на активну участь у цьому питанні федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца.