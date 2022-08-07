Потрібно більше зброї: Україна сподівається на допомогу Шольца – Подоляк
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Україна потребує постачання якомога більшої кількості сучасної зброї та сподівається на активну участь у цьому питанні федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю виданню Tagesspiegel, інформує УНН.
Деталі
Подоляк зазначив, що заяви Шольца свідчать про його наміри змінити відносини з росією.
"Німеччина тепер повинна піти іншим шляхом, зрозуміти, якою насправді є росія. Це факт, що нам потрібно більше зброї", – сказав радник керівника ОПУ.
За його словами, Україна потребує постачання далекобійної артилерії та реактивних систем залпового вогню, що дасть змогу ефективно ліквідовувати логістичні та матеріально-технічні склади ворога.
Крім того, Подоляк наголосив на важливості збільшення кількості безпілотних літальних апаратів.
"Протиповітряні системи, такі як IRIS-T, про готовність постачання яких оголосила Німеччина, для кращого захисту наших міст від нападу з повітряного простору. Нам їх потрібно більше, щоб захистити принаймні Київ, Харків, Дніпро, Миколаїв та Одесу", – додав він.
Подоляк також зазначив, що Україні потрібно наростити кількість бронетехніки, щоб після відступу росії просуватися вглиб на тих територіях, які контролював ворог.
Він наголосив, що однією з причин припинення переговорів з росією стали звірства, які окупанти вчинили в Бучі. За словами Подоляка, росія хоче заморозити конфлікт на півроку, щоб стягнути на лінію фронту нові війська та озброєння.
"Якщо Захід втомиться від війни, тоді росія знову вдарить з усією силою", – сказав радник керівника ОПУ.
Він підкреслив, що перемогою України стане повернення всіх територій у межах міжнародно визнаних кордонів.
"Що більше й швидше ми отримаємо важке озброєння, то швидше зможемо зупинити цю війну", – переконаний Подоляк.
Нагадаємо
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що для успішного контрнаступу Україні потрібно приблизно 100 систем HIMARS.