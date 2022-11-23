Признание Европарламентом рф государством-спонсором терроризма: детали

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. В резолюции о признании россии государством-спонсором терроризма, Европарламент призывает ЕС и страны-члены разработать правовую базу для определения страны в качестве спонсора терроризма, что приведет к ряду существенных мер предосторожности и будет иметь серьезные последствия в отношениях ЕС с этой страной. УНН.

Детали

Так, в документе Европарламент призывает ЕС и страны-члены разработать правовую базу для определения страны в качестве спонсора терроризма, которое приведет к ряду существенных мер предосторожности и будет иметь серьезные последствия в отношениях ЕС с этой страной. Рассмотреть вопрос включения россии в такой список и инициировать всеобъемлющую международную изоляцию россии.

Также сообщается, что в ЕС есть санкционный список, в котором числятся лица, группы лиц и организации, причастные к террористическим атакам, но правовая база, в отличие от таких стран как США и Канада, не предусматривает определение страны в качестве спонсора терроризма. В то время как действия россии полностью соответствуют определению терроризма, принятому ЕС, Советом безопасности ООН и Генеральной Ассамблеей ООН. В то время как российская агрессия это «геополитический терроризм в чистом виде».

Кроме того, Европарламент упорно призывает:

· прекратить любую деятельность, связи с группой «Вагнера» и 141 специализированным моторизованным полком (кадыровцы) и другими военными формирования, которые финансируются рф.

· расширить санкционный список

· Еврокомиссию внести правки в действующий глобальный режим санкций в области прав человека (закон Магнитского)

· поддержать независимые расследования военных преступлений и преступлений против человечества, которые совершила россия.

· создать всеобъемлющий международный механизм компенсации

· завершить правовой процесс позволяющий конфисковать российские активы в пользу Украины

· значительно увеличить финансовую, военную, политическую и тд поддержку Украины.

· российский народ выразить протест против зверских военных преступлений против народа Украины

Дополнение

Европарламент признал россию государством-спонсором терроризма.

Украинские Национальные Новости

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