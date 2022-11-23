Визнання Європарламентом рф державою-спонсором тероризму: деталі

Деталі

Так, у документі Європарламент закликає ЄС та країни-члени розробити правову базу для визначення країни в якості спонсору тероризму, яке призведе до ряду суттєвих запобіжних заходів та матиме серйозні наслідки у відношеннях ЄС з цією країною. Розглянути питання включення рф у такий список та ініціювати всеоб'ємну міжнародну ізоляцію рф.

Також повідомляється, що в ЄС є санкційний список, в якому значаться особи, групи осіб та організації, причетні до терористичних атак, але правова база, на відміну від таких країн як США та Канада, не передбачає визначення країни в якості спонсора тероризму. Тоді як дії рф повністю відповідають визначенню тероризму, прийнятому ЄС, Радою безпеки ООН та Генеральною Асамблеєю ООН. Тоді як російська агресія це «геополітичний тероризм в чистому вигляді».

Окрім того, Європарламент наполегливо закликає:

· припинити будь-яку діяльність, зв’язки з групою «Вагнера» та 141 спеціалізованим моторизованим полком (кадирівці) та іншими військовими формування, які фінансуються рф.

· розширити санкційний список

· Єврокомісію внести правки до діючого глобального режиму санкцій в області прав людини (закон Магнітського)

· підтримати незалежних розслідувань воєнних злочинів та злочинів проти людства, які скоїла росія.

· створити всеоб'ємний міжнародний механізм компенсації

· завершити правовий процес який дозволяє конфіскувати російські активи на користь України

· значно збільшити фінансову, воєнну, політичну і тд підтримку України.

· російський народ висловити протест проти звірських воєнних злочинів проти народу України

Доповнення

Європарламент визнав росію державою-спонсором тероризму.