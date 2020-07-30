Определился заключительный участник Лиги Европы от Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В финальном поединке плей-офф за место в Лиге Европы ФК “Колос” на НСК “Олимпийский” соревновался с “Мариуполем”, передает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.
Последняя встреча игрового года должна біла выявить последнего участника еврокубков следующего сезона. Шансы обеих команд считались равными, но уже в середине первого тайма наметилось определенное преимущество Коваливки.
Так, подопечные Руслана Костишина больше двигались, активно прессинговали, чаще били по воротам. Уже с первых минут второго тайма их преимущество становилось все более ощутимым. Впрочем, основное время забитых мячей не принесло.
Вся кульминация матча и сезона в целом была перенесена в овертайм. И почти в самом начале произошло то, чего ожидали все, — гол. Его авторами стали два футболиста — Лысенко и Антюх. И этот забитый мяч оказался единственным в поединке — ковалевский клуб впервые в истории будет играть в еврокубках (1:0).
Напомним, что четвертая команда УПЛ сезона черниговская “Десна” начнет выступление в Лиге Европы с третьего квалификационного этапа, а бронзовый призер луганская “Заря” напрямую попала в основную сетку турнира.