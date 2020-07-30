Визначився заключний учасник Ліги Європи від України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. У фінальному поєдинку плей-офф за місце в Лізі Європи ФК “Колос” на НСК “Олімпійський” змагався із “Маріуполем”, передає УНН з посиланням на сайт УПЛ.
Остання зустріч ігрового року мала виявити останнього учасника єврокубків наступного сезону. Шанси обох команд вважалися рівними, але вже в середині першого тайму намітилася певна перевага ковалівців.
Так, підопічні Руслана Костишина більше рухалися, активніше пресингували, частіше били по воротах. Уже зі стартових хвилин другого тайму їхня перевага ставала чимдалі відчутнішою. Втім, основний час забитих м’ячів не приніс.
Уся кульмінація матчу й сезону загалом була перенесена в овертайм. І майже на самому початку сталося те, чого очікували всі, — гол. Його авторами стали два футболісти — Лисенко й Антюх. І цей забитий м’яч виявився єдиним у поєдинку — ковалівський клуб уперше в історії гратиме в єврокубках (1:0).
Нагадаємо, що четверта команда УПЛ сезону чернігівська “Десна” розпочне виступ у Лізі Європи з третього кваліфікаційного етапу, а бронзовий призер луганська “Зоря” напряму потрапила до основної сітки турніру.