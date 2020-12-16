Определился заключительный участник четвертьфинала Кубка Украины по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Киеве на стадионе “Динамо” им. Валерия Лобановского состоялся матч четвертого этапа (1/8 финала) Кубка Украины сезона-2020/2021, передает УНН со ссылкой на УАФ.
На 16-й минуте в ворота черниговской команды за фол Имерекова на Гладком был назначен 11-метровый. Пенальти реализовал Юрченко. Во втором тайме автора гола был удален за опасную игру с риском причинения сопернику травмы. Составы выровнялись на 89-й минуте, когда красную карточку получил игрок “Десны” Гуцуляк.
Таким образом, последним участником 1/4 финала стала “Заря”, которая победила “Десну” с результатом 1:0.
Ранее в 1/4 финала пробились “Верес”, “Колос”, “Днепр-1”, “Агробизнес” и “Александрия”.
Примечательно, что поединки 1/4 финала Кубка Украины-2020/2021 состоятся 3 марта 2021 года. На этом этапе уже начнут выступления действующий обладатель Кубка, “Динамо” (Киев) и чемпион Украины — “Шахтер” (Донецк).