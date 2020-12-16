Визначився заключний учасник чвертьфіналу Кубка України з футболу

На 16-й хвилині у ворота чернігівської команди за фол Імерекова на Гладкому було призначено 11-метровий. Пенальті реалізував Юрченко. У другому таймі автора голу було вилучено за небезпечну гру з ризиком завдання супернику травми. Склади вирівнялися на 89-й хвилині, коли червону картку отримав гравець “Десни” Гуцуляк.

Таким чином, останнім учасником 1/4 фіналу стала “Зоря”, яка перемогла “Десну” з результатом 1:0.

Раніше до 1/4 фіналу пробилися “Верес”, “Колос”, “Дніпро-1”, “Агробізнес” та “Олександрія”.

Примітно, що поєдинки 1/4 фіналу Кубку України-2020/2021 відбудуться 3 березня 2021 року. На цьому етапі вже розпочнуть виступи чинний володар Кубка, “Динамо” (Київ), та чемпіон України — “Шахтар” (Донецьк).