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Определился заключительный участник 1/4 финала Кубка Украины по футболу

Киев • УНН

 • 10903 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Во Львове в присутствии 4 00 зрителей на НТК "Скиф" состоялось заключительное противостояние 1/8 финала Кубка Украины между ФК "Рух" и "Мариуполем", сообщает УНН со ссылкой на сайт приазовцев.

Определился заключительный участник 1/4 финала Кубка Украины по футболу

Обе команды начали матч без разведки, обменявшись в дебюте острыми уколами. Сначала азовцы стараниями Тищенко заработали штрафной, после которого Горбунов прорвался по левому флангу и нашел в центре штрафной Кащука. Удар Алексея отбил защитник. У хозяев назойливый Бойчук на скорости ворвался в штрафную, но здорово сыграл Яворский - Сергей в подкате выбил мяч на угловой. Однако после активного старта игра немного успокоилась.

После перерыва азовцы усилили давление на ворота Ильющенкова. Активно заиграл левый фланг, где Тищенко и Горбунов поменялись позициями и достаточно неплохо взаимодействовали. Неплохо вошел в ГРУ Чурко. На 62-й минуте Горбунов мастерски навесил в центр штрафной - Чурко метров с семи пробил прямо в голкипера.

В середине тайма игра полностью перешла под контроль гостей. Азовцы взяли в "осаду" штрафную "желто-черных". Атака за атакой накатывались на ворота Ильющенкова. Наконец, на 76-й минуте "Мариуполь" открыл счет. Горбунов мастерски исполнил штрафной, отправив мяч в дальнюю "девятку" ворот подопечных Леонида Кучука - 1:0.

Состав команд:

"Рух": Ильющенков (к), Сидней, Никитюк, Русин (Банасевич, 46), Кондраков (Эрнест, 77), Дуць, Копина, Бойчук, Марушка, Мартынюк (Калюжный, 66), Заставный.

"Мариуполь": Гальчук, Полегенько, Дава, Яворский (к), Горбунов, Федорчук, Мишньов, Тищенко, Петерман (Танковский, 65), Кащук (Чурко, 46), Путря (Вакула, 82).

Примечательно, что приазовцы сыграли 4 матча за последние 12 дней.

Добавим, что матчи 1/4 финала КУ пройдут уже в следующем году - 4 марта.

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