Визначився заключний учасник 1/4 фіналу Кубку України з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У Львові за присутності 4 00 глядачів на НТК "Скіф" відбулося заключне протистояння 1/8 фіналу Кубку України між ФК "Рух" і "Маріуполем", повідомляє УНН з посиланням на сайт приазовців.
Обидві команди почали матч без розвідки, обмінявшись в дебюті гострими уколами. Спершу азовці стараннями Тищенка заробили штрафний, після якого Горбунов прорвався по лівому флангу і знайшов у центрі штрафного Кащука. Удар Олексія відбив захисник. У господарів настирливий Бойчук на швидкості увірвався в штрафну, але здорово зіграв Яворський - Сергій в підкаті вибив м'яч на кутовий. Однак після активного старту гра трохи заспокоїлася.
По перерві азовці посилили тиск на ворота Ільющенкова. Активно заграв лівий фланг, де Тищенко та Горбунов помінялися позиціями і досить непогано взаємодіяли. Непогано увійшов в гру Чурко. На 62-й хвилині Горбунов майстерно навісив у центр штрафного - Чурко метрів з семи пробив прямо в голкіпера.
В середині тайму гра повністю перейшла під контроль гостей. Азовці взяли в "облогу" штрафну "жовто-чорних". Атака за атакою накочувалися на ворота Ільющенкова. Нарешті, на 76-й хвилині "Маріуполь" відкрив рахунок. Горбунов майстерно виконав штрафний, відправивши м'яч у дальню "дев'ятку" воріт підопічних Леоніда Кучука – 1:0.
Склад команд:
"Рух": Ільющенков (к), Сідней, Никитюк, Русин (Банасевич, 46), Кондраков (Ернест, 77), Дуць, Копина, Бойчук, Марушка, Мартинюк (Калюжний, 66), Заставний.
"Маріуполь": Гальчук, Полегенько, Дава, Яворський (к), Горбунов, Федорчук, Мишньов, Тищенко, Петерман (Танковський, 65), Кащук (Чурко, 46), Путря (Вакула, 82).
Примітно, що приазовці відіграли 4 матчі за останні 12 днів.
Додамо, що матчі 1/4 фіналу КУ пройдуть вже у наступному році – 4 березня.