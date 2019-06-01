Определился лидер сезона по посещаемости среди клубов УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Пресс-служба “Динамо” подвело итоги сезона 2018-19 по количеству средней посещаемости матчей УПЛ, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу киевлян.
Статистические данные показали — лидерство в данном компоненте принадлежит “бело-синим”. В среднем на поединки киевлян приходило 14237 зрителей. Топ-3 замыкает “Шахтер” (7470) и “Черноморец” (4907).
Наиболее посещаемым матчем “Динамо” в УПЛ в этом сезоне стала битва с “Шахтером” 3 августа — 46475 болельщиков.
Стоит отметить, что в целом самым популярным у фанатов в нынешнем сезоне стал матч Лиги Европы против “Челси” — 64 830 зрителей.