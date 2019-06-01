Определился лидер сезона по посещаемости среди клубов УПЛ

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 24954 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 45961 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 63511 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 116988 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110143 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136791 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144416 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130045 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130122 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131301 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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Определился лидер сезона по посещаемости среди клубов УПЛ

Определился лидер сезона по посещаемости среди клубов УПЛ

Киев  •  УНН

 • 10562 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Пресс-служба “Динамо” подвело итоги сезона 2018-19 по количеству средней посещаемости матчей УПЛ, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу киевлян.

Статистические данные показали — лидерство в данном компоненте принадлежит “бело-синим”. В среднем на поединки киевлян приходило 14237 зрителей. Топ-3 замыкает “Шахтер” (7470) и “Черноморец” (4907).

Наиболее посещаемым матчем “Динамо” в УПЛ в этом сезоне стала битва с “Шахтером” 3 августа — 46475 болельщиков.

Стоит отметить, что в целом самым популярным у фанатов в нынешнем сезоне стал матч Лиги Европы против “Челси” — 64 830 зрителей.

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