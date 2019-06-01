Визначився лідер сезону за відвідуваністю серед клубів УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Прес-служба “Динамо” підбило підсумки сезону 2018-19 за кількістю середньої відвідуваності матчів УПЛ, інформує УНН з посиланням на прес-службу киян.
Статистичні дані продемонстрували — лідерство у даному компоненті належить “біло-синім”. В середньому на поєдинки киян приходило 14237 глядачів. Топ-3 замикають “Шахтар” (7470) і “Чорноморець” (4907).
Найбільш відвідуваним матчем “Динамо” в УПЛ цього сезону стала битва з “Шахтарем” 3-го серпня — 46475 уболівальників.
Варто відзначити, що в цілому найпопулярнішим у фанатів в нинішньому сезоні став матч Ліги Європи проти “Челсі” — 64 830 глядачів.