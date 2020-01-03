Определилось имя лучшего бразильского футболиста года в Европе

Алиссон получил в голосовании среди болельщиков, журналистов и бывших игроков сразу 35,54 процента голосов, опередив своего одноклубника по "Ливерпулю" Фирмино (23,48) и защитника "ПСЖ" Тьягу Силву (10,46), ранее уже выигрывал этот приз трижды (рекордное количество побед).

Примечательно, что звезда "ПСЖ" Неймар занял лишь пятое место. В список из 23 футболистов также попали два бывших игрока - Виллиан занял 17 место, а Дуглас Коста - 20.

Добавим, что первым обладателем трофея в 2008 году стал Кака. Трижды его выигрывали Тьяго Силва и Неймар.