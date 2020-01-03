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Визначилось ім'я найкращого бразильського футболіста року в Європі

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Голкіпер "Ліверпуля" Аліссон став переможцем, отримавши нагороду Samba Gold, щорічно (з 2008 року) присуджується кращому бразильському футболістові, який виступає в Європі, повідомляє УНН з посиланням на Twitter Sambafoot.

Аліссон отримав в голосуванні серед уболівальників, журналістів і колишніх гравців одразу 35,54 відсотки голосів, випередивши свого одноклубника по "Ліверпулю" Роберто Фірміно (23,48) і захисника "ПСЖ" Тьягу Сілву (10,46), який раніше вже вигравав цей приз тричі (рекордна кількість перемог).

Примітно, що зірка "ПСЖ" Неймар зайняв лише 5-е місце. У список з 23-х футболістів також потрапили два ексгравця – Вілліан посів 17 сходинку, а Дуглас Коста – 20.

Додамо, що першим володарем трофею в 2008 році став Кака. Тричі його вигравали Тьяго Сілва і Неймар.

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