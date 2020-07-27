Определились заключительные участники от Англии в Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. По итогам заключительного 38 тура АПЛ стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов от Англии, передает УНН.
Последние две путевки претендовали три команды и две из них соревновались между собой: “Лестер” дома уступил “Манчестер Юнайтед” (0:2) из голов Фернандеш с пенальти и Лингард в дополнительное время.
Кроме “МЮ” путевку завоевал “Челси”, который обыграл “Вулверхэмптон” — 2:0. Голы забили Жиру и Маунт.
Таким образом “МЮ” финишировал 3-м с 66 очками, “Челси” 4-й с аналогичным количеством баллов, а “Лестер” 5-й — 62.
Заметим, что ранее участие в Лиге чемпионов себе обеспечили “Ливерпуль”, который стал чемпионом АПЛ, и “Манчестер Сити”, который занял второе место.