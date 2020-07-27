Визначились заключні учасники від Англії в Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. За підсумками заключного 38 туру АПЛ стали відомими усі учасники групового етапу Ліги чемпіонів від Англії, передає УНН.
На останні дві путівки претендували три команди і дві з них змагалися між собою: “Лестер” вдома поступився “Манчестер Юнайтед” (0:2) через голи Фернандеша з пенальті та Лінгарда в додатковий час.
Крім “МЮ” путівку завоював “Челсі”, який обіграв “Вулверхемптон” — 2:0. Голи забили Жиру та Маунт.
Таким чином “МЮ” фінішував 3-м із 66 очками, “Челсі” 4-й із аналогічною кількістю балів, а “Лестер” 5-й — 62.
Зауважимо, що раніше участь в Лізі чемпіонів собі забезпечили “Ліверпуль”, який став чемпіоном АПЛ, і “Манчестер Сіті”, який посів друге місце.