Определились обладатели первых медалей на киевском ЧМ по прыжкам в воду
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В Киеве в центре спорта “Лико” стартовал чемпионат мира среди юниоров по прыжкам в воду. В первый день прошли соревнования среди юношей и девушек в командных соревнованиях, информирует УНН со ссылкой на Федерацию Украины по прыжкам в воду.
Первое место заняла команда Великобритании с результатом 318,70 балла, на второй позиции расположились представители Китая с суммой очков 307,50, и бронзовые награды получила команда Австралии (304,50). Команда Украины остановилась на шестой позиции с результатом 284,35.
Отметим, что соревнования в киевском центре спорта “Лико” продлятся до 29 июля.
Заметим, что юношеский чемпионат мира 2018 является квалификационным к юношеским Олимпийским Играм, которые пройдут в аргентинском Буэнос-Айресе в октябре этого года.