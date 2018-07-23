Определились обладатели первых медалей на киевском ЧМ по прыжкам в воду

Первое место заняла команда Великобритании с результатом 318,70 балла, на второй позиции расположились представители Китая с суммой очков 307,50, и бронзовые награды получила команда Австралии (304,50). Команда Украины остановилась на шестой позиции с результатом 284,35.

Отметим, что соревнования в киевском центре спорта “Лико” продлятся до 29 июля.

Заметим, что юношеский чемпионат мира 2018 является квалификационным к юношеским Олимпийским Играм, которые пройдут в аргентинском Буэнос-Айресе в октябре этого года.