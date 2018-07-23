Визначились володарі перших медалей на київському ЧС зі стрибків у воду
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. У Києві у центрі спорту “Ліко” стартував чемпіонат Світу серед юніорів по стрибкам у воду. В перший день пройшли змагання серед юнаків та дівчат у командних змаганнях, інформує УНН з посиланням на Федерацію України зі стрибків у воду.
Перше місце посіла команда Великої Британії з результатом 318,70 бали, на другій позиції розташувалися представники Китаю з сумою очок 307,50, та бронзові нагороди отримала команда Австралії (304,50). Команда України зупинилася на шостій позиції з результатом 284,35.
Зазначимо, що змагання у київському центрі спорту “Ліко” триватимуть до 29-го липня.
Зауважимо, що юнацький чемпіонат світу 2018 є кваліфікаційним до юнацьких Олімпійських Ігор, які пройдуть в аргентинському місті Буенос-Айрес в жовтні цього року.