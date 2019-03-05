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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 121548 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Определились соперницы Свитолиной, Цуренко и Ястремской на турнире в Индиан-Уэллс

Киев  •  УНН

 • 8702 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Ведущие украинские теннисистки стартуют с основной сетки престижного турнира WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе (США), информирует УНН со ссылкой на сайт турнира.

Элина Свитолина получила шестой номер посева, а Леся Цуренко — 24-й. Обе спортсменки пропустят стартовый раунд.

Первая соперница Цуренко определится в поединке между владелицей “Wild Card” Джессикой Пегула и одной из победительниц квалификации. На Свитолину будет ожидать победительница встречи Софии Кенин с США и Ван Ифань из Китая.

Зато на Даяну Ястремскую ждет поединок первого круга с австралийкой Дарьей Гавриловой.

Напомним, что четвертая украинка Екатерина Козлова победила одну оппонентку на старте квалификации в Индиан-Уэллс.

Украинские Национальные Новости

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