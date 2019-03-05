Определились соперницы Свитолиной, Цуренко и Ястремской на турнире в Индиан-Уэллс
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Ведущие украинские теннисистки стартуют с основной сетки престижного турнира WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе (США), информирует УНН со ссылкой на сайт турнира.
Элина Свитолина получила шестой номер посева, а Леся Цуренко — 24-й. Обе спортсменки пропустят стартовый раунд.
Первая соперница Цуренко определится в поединке между владелицей “Wild Card” Джессикой Пегула и одной из победительниц квалификации. На Свитолину будет ожидать победительница встречи Софии Кенин с США и Ван Ифань из Китая.
Зато на Даяну Ястремскую ждет поединок первого круга с австралийкой Дарьей Гавриловой.
Напомним, что четвертая украинка Екатерина Козлова победила одну оппонентку на старте квалификации в Индиан-Уэллс.