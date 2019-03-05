Визначились суперниці Світоліної, Цуренко та Ястремської на турнірі в Індіан-Веллс
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Провідні українські тенісистки стартуватимуть з основної сітки престижного турніру WTA Premier Mandatory в Індіан-Веллсі (США), інформує УНН з посиланням на сайт турніру.
Еліна Світоліна отримала шостий номер посіву, а Леся Цуренко — 24-й. Обидві спортсменки пропустять стартовий раунд.
Перша суперниця Цуренко визначиться в поєдинку між власницею “Wild Card” Джесікою Пегулою і однією з переможниць кваліфікації. На Світоліну очікуватиме переможниця зустрічі Софії Кенін з США та Ван Іфань з Китаю.
Натомість на Даяну Ястремську чекає поєдинок першого кола із австралійкою Дар’єю Гавриловою.
Нагадаємо, що четверта українка Катерина Козлова перемогла одну опонентка на старті кваліфікації в Індіан-Веллс.