Определились примерные сроки восстановления испанского нападающего "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. По итогам матча “Динамо” — “Десна” форвард “бело-синих” Фран Соль получил травму плеча, сообщает УНН со ссылкой на телеканалы “Футбол 1/2” и сайт “Динамо”.
В эфире программы “Тур Online” со ссылкой на тренерский штаб “Динамо” была озвучена информация, что травма форварда киевлян Франа Соля, который вынужден был покинуть поле в конце первого тайма матча с “Десной”, достаточно серьезная.
Серьезность ситуации подтвердил на послематчевой пресс-конференции и наставник киевлян Хацкевич, назвав ее “очень тяжелой”.
Отмечено, что испанца ждет обследование в Киеве, но уже можно говорить о том, что восстановление Соля займет примерно два месяца.
Заметим, что в случае подтверждения срока восстановления, футболист пропустит будущее двухматчевое противостояние Лиги Европы с “Челси”.