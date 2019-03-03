Визначились приблизні терміни відновлення іспанського нападника "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. За підсумками поєдинку “Динамо” — “Десна” форвард “біло-синіх” Фран Соль отримав травму плеча, повідомляє УНН з посиланням на телеканали “Футбол 1/2” та сайт “Динамо”.
В ефірі програми “Тур Online” з посиланням на тренерський штаб “Динамо” була озвучена інформація, що травма форварда киян Франа Соля, який змушений був покинути поле в кінці першого тайму матчу з “Десною”, досить серйозна.
Серйозність ситуації підтвердив на післяматчевій прес-конференції й наставник киян Хацкевич, назвавши її “дуже важкою”.
Зазначено, що іспанця чекає обстеження в Києві, але вже можна говорити про те, що відновлення Соля займе приблизно два місяці.
Зауважимо, у випадку підтвердження терміну відновлення, футболіст пропустить майбутнє двоматчеве протистояння Ліги Європи із “Челсі”.