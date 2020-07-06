Определились победители Кубка Украины по теннису

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 61908 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 116168 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 124667 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 126167 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 120671 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104868 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103034 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. В Киеве завершился первый большой теннисный турнир в рамках национального календаря - Кубок страны, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".

В женском одиночном разряде победу праздновала обладательница "wild card" Екатерина Лазаренко. 15-летняя днипрянка в финале победила 19-летнюю Марию Берген из Броваров, посеянной под третьим номером - 7:6 (4), 6:3.

В парном турнире чемпионками стали 15-летняя Анастасия Жолдакова и 19-летняя Мария Подураева. В финальном матче девушки обыграли сестер Анну и Анастасию Ващенко - 6:2, 6:3.

В мужском одиночном турнире сильнейшим оказался лидер посева Владислав Манафов. Для победы в финале над Иваном Сергеевым киевлянину понадобилось чуть больше трех часов - 7:6 (3), 3:6, 6:1. Днем ранее третьи сеяные Манафов и Вадим Концеба проиграли в парном финале первым ракеткам турнира Владимиру Ужиловскому и Алексею Крутых - 4:6, 6:7 (5).

Примечательно, что победителями в смешанном парном разряде стали Марта Костюк и Денис Милокост, которые в решающем матче одержали победу над Владленой Боковой и Романом Бойчуком - 6:0, 5:7, 12:10. В концовке супер тай-брейка Костюк и Милокостову удалось отыграть два матчбола.

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