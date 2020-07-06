Визначились переможці Кубку України з тенісу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. У Києві завершився перший великий тенісний турнір в рамках національного календаря – Кубок країни, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Великого тенісу України".
У жіночому одиночному розряді перемогу святкувала володарка "wild card" Катерина Лазаренко. 15-річна дніпрянка в фіналі перемогла 19-річну Марію Берген з Броварів, посіяну під третім номером - 7:6 (4), 6:3.
У парному турнірі чемпіонками стали 15-річна Анастасія Жолдакова і 19-річна Марія Подураева. У фінальному матчі дівчата обіграли сестер Анну і Анастасію Ващенко - 6:2, 6:3.
У чоловічому одиночному турнірі найсильнішим виявився лідер посіву Владислав Манафов. Для перемоги в фіналі над Іваном Сергєєвим киянину знадобилося трохи більше трьох годин - 7:6 (3), 3:6, 6:1.
Днем раніше треті сіяні Манафов та Вадим Концеба програли в парному фіналі першим ракетка турніру Володимиру Ужиловському і Олексію Крутих - 4:6, 6:7 (5).
Примітно, що переможцями в змішаному парному розряді стали Марта Костюк та Денис Милокост, які у вирішальному матчі здобули перемогу над Владленою Бічною і Романом Бойчуком - 6:0, 5:7, 12:10. У кінцівці супер тай-брейка Костюк і Мілокостову вдалося відіграти два матчбола.