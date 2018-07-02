Определились оппоненты сборной Украины по баскетболу на втором этапе отбора к ЧМ-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Мужская сборная Украины по баскетболу завершила выступление в первом раунде отбора на мировое первенство, квалифицировавшись в следующий групповой этап с 3-го места и продолжит борьбу за путевку в финальную часть соревнований, передает УНН со ссылкой на ФИБА.
На втором этапе украинскую команду ждут еще 3 игровых окна, в рамках которых сборная сыграет 6 матчей - по два дома и два на выезде против Испании, Словении и Черногории. Именно эти команды вместе с представителями нашего квартета Турцией и Латвией сформировали группу I.
Первой встречей будет домашнее противостояние с непобедимой на первой стадии Испанией - 14 сентября. 17-го сентября Украина в гостях будет противостоять Черногории.
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Второе игровое окно:
29 ноября - Украина - Словения
2 декабря - Испания - Украина
Третье игровое окно:
22 февраля - Украина - Черногория
25 февраля - Словения - Украина.
Добавим, что на ЧМ-2019 в Китае пройдут три лучшие сборные из группы.