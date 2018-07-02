Визначились опоненти збірної України з баскетболу на другому етапі відбору до ЧС-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Чоловіча збірна України з баскетболу завершила виступ у першому раунді відбору на світову першість, кваліфікувавшись у наступний груповий етап із 3-го місця та продовжить боротьбу за путівку до фінальної частини змагань, передає УНН з посиланням на ФІБА.
На другому етапі на українську команду чекають ще 3 ігрових вікна, в рамках яких збірна зіграє 6 матчів - по два дома та два на виїзді проти Іспанії, Словенії та Чорногорії. Саме ці команди разом з представниками нашого квартету Туреччиною та Латвіє сформували групу І.
Першою зустріччю буде домашнє протистояння з непереможною на першій стадії Іспанією – 14 вересня. 17-го вересня Україна в гостях протистоятиме Чорногорії.
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Друге ігрове вікно:
29 листопада - Україна - Словенія
2 грудня - Іспанія - Україна
Третє ігрове вікно:
22 лютого - Україна - Чорногорія
25 лютого - Словенія – Україна.
Додамо, що на ЧС-2019 в Китаї пройдуть три кращі збірні з групи.