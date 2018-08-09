Определились кандидаты на награды предыдущего сезона Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. УЕФА обнародовал список футболистов, претендующих на четыре престижных приза по итогам выступлений в сезоне Лиги чемпионов 2017/18 годов. Об этом говорится на сайте Ассоциации, передает УНН.
Широкое представительство в борьбе за четыре награды (лучшему вратарю, защитнику, полузащитнику и нападающему) имеет "Реал".
"Королевский клуб" представляют шесть игроков плюс Криштиану Роналду, перешедший в "Ювентус", который ранее защищал цвета "сливочных".
В число номинантов попали:
вратари: Алиссон ( "Рома", ныне "Ливерпуль"), Джанлуиджи Буффон ( "Ювентус", ныне "Пари Сен-Жермен"), Навас ( "Реал")
защитники: Марсело ( "Реал"), Серхио Рамос ( "Реал"), Рафаэль Варан ( "Реал")
полузащитники: Кевин де Брюйне ( "Манчестер Сити"), Тони Кроос ( "Реал"), Лука Модрич ( "Реал")
нападающие: Лионель Месси ( "Барселона"), Криштиану Роналду ( "Реал", ныне "Ювентус"), Мохамед Салах ("Ливерпуль").
Примечательно, что претендентов выбирало специальное жюри в которое вошли тренеры 32 клубов, играющих на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 2017/18, а также 55 спортивных журналистов из всех ассоциаций УЕФА, избранных ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM).
Стоит отметить, данные награды присуждаются с прошлого года, чтобы отметить лучших на каждой позиции в Лиге чемпионов. Их, а также награды лучшему футболисту года и лучшей футболистке года вручат 30 августа в Монако в рамках жеребьевки группового этапа самого престижного еврокубка.
Добавим также, в прошлом году победителями становились - Буффон, Рамос, Модрич и Роналду.