Определились кандидаты на награды предыдущего сезона Лиги чемпионов

$41.190.15
45.550.30
ukru
Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались
Эксклюзив
12:59 • 4750 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 32705 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 79927 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

07:24 • 58571 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 104480 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 174496 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 268515 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 201306 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 266397 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 286859 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
66%
Популярные новости

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 87708 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 80528 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 76887 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 57367 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 50593 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 24147 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 51256 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 351305 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 317254 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 401871 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 16364 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 23106 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 59464 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 266390 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 102514 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Определились кандидаты на награды предыдущего сезона Лиги чемпионов

Киев • УНН

 • 9493 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. УЕФА обнародовал список футболистов, претендующих на четыре престижных приза по итогам выступлений в сезоне Лиги чемпионов 2017/18 годов. Об этом говорится на сайте Ассоциации, передает УНН.

Определились кандидаты на награды предыдущего сезона Лиги чемпионов

Широкое представительство в борьбе за четыре награды (лучшему вратарю, защитнику, полузащитнику и нападающему) имеет "Реал".

"Королевский клуб" представляют шесть игроков плюс Криштиану Роналду, перешедший в "Ювентус", который ранее защищал цвета "сливочных".

В число номинантов попали:
вратари: Алиссон ( "Рома", ныне "Ливерпуль"), Джанлуиджи Буффон ( "Ювентус", ныне "Пари Сен-Жермен"), Навас ( "Реал")
защитники: Марсело ( "Реал"), Серхио Рамос ( "Реал"), Рафаэль Варан ( "Реал")
полузащитники: Кевин де Брюйне ( "Манчестер Сити"), Тони Кроос ( "Реал"), Лука Модрич ( "Реал")
нападающие: Лионель Месси ( "Барселона"), Криштиану Роналду ( "Реал", ныне "Ювентус"), Мохамед Салах ("Ливерпуль").

Примечательно, что претендентов выбирало специальное жюри в которое вошли тренеры 32 клубов, играющих на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 2017/18, а также 55 спортивных журналистов из всех ассоциаций УЕФА, избранных ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM).

Стоит отметить, данные награды присуждаются с прошлого года, чтобы отметить лучших на каждой позиции в Лиге чемпионов. Их, а также награды лучшему футболисту года и лучшей футболистке года вручат 30 августа в Монако в рамках жеребьевки группового этапа самого престижного еврокубка.

Добавим также, в прошлом году победителями становились - Буффон, Рамос, Модрич и Роналду.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$64.52
Bitcoin
$77,290.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$35.73
Золото
$3,048.70
Ethereum
$1,485.66