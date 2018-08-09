Визначились кандидати на нагороди попереднього сезону Ліги чемпіонів

Найширше представництво у боротьбі за чотири нагороди (кращому воротареві, захисникові, півзахиснику і нападнику) має "Реал".



"Королівський клуб" представляють шість гравців плюс Кріштіану Роналду, який перейшов в "Ювентус", але раніше захищав кольори "вершкових".



До числа номінантів потрапили:

воротарі: Аліссон ("Рома", нині "Ліверпуль"), Джанлуїджі Буффон ("Ювентус", нині "Парі Сен-Жермен"), Кейлор Навас ("Реал")

захисники: Марсело ("Реал"), Серхіо Рамос ("Реал"), Рафаель Варан ("Реал")

півзахисники: Кевін де Брюйне ("Манчестер Сіті"), Тоні Кроос ("Реал"), Лука Модріч ("Реал")

нападники: Ліонель Мессі ("Барселона"), Кріштіану Роналду ("Реал", нині "Ювентус"), Мохамед Салах ("Ліверпуль").



Примітно, що претендентів обирало спеціальне журі в яке увійшли тренери 32 клубів, що грали на груповому етапі Ліги чемпіонів в сезоні 2017/18, а також 55 спортивних журналістів з усіх асоціацій УЄФА, обраних асоціацією європейських спортивних видань (ESM).



Варто відзначити, дані нагороди присуджуються з минулого року, щоб відзначити кращих на кожній позиції в Лізі чемпіонів. Їх, а також нагороди найкращому футболісту року і кращій футболістці року вручать 30 серпня в Монако в рамках жеребкування групового етапу найпрестижнішого єврокубка.



Додамо також, минулого року переможцями ставали – Буффон, Рамос, Модріч і Роналду.