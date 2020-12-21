Определены топ-10 украинских спортсменов года
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Ассоциация спортивных журналистов Украины определила топ-10 украинских спортсменов 2020 года, передает УНН.
Марина Бех забрала титул лучшего атлета года у Дмитрия Пидручного, который возглавил топ-рейтинг по итогам 2019-го.
В этом году Пидручный стал единственным представителем зимнего спорта, заняв пятую позицию.
Топ-10 лучших атлетов Украины выглядит так:
Добавим также, что десятку лучших атлетов года традиционно выбирал своим голосованием Экспертный совет АСЖУ, в который входят 12 авторитетных украинских спортивных журналистов — членов правления организации: президент АСЖУ Александр Гливинский, вице-президенты Сергей Савелий и Михаил Реуцкий, генеральный секретарь Анастасия Волобуева, члены правления — Валерий Новобранец, Валерий Рекунов, Галина Нечаева, Руслан Свирин, Геннадий Николайчук, Вячеслав Кульчицкий, Юрий Илючек, Алексей Самойленко. Каждый из экспертов назвал свою десятку лучших атлетов, где первый атлет получил десять баллов в зачет, а десятый — один.