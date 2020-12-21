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Определены топ-10 украинских спортсменов года

Киев • УНН

 • 25099 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Ассоциация спортивных журналистов Украины определила топ-10 украинских спортсменов 2020 года, передает УНН.

Определены топ-10 украинских спортсменов года

Марина Бех забрала титул лучшего атлета года у Дмитрия Пидручного, который возглавил топ-рейтинг по итогам 2019-го.

В этом году Пидручный стал единственным представителем зимнего спорта, заняв пятую позицию.

Топ-10 лучших атлетов Украины выглядит так:

  • Марина Бех-Романчук;
  • Ярослава Магучих;
  • Алексей Новиков;
  • Ольга Харлан;
  • Дмитрий Пидручный;
  • Михаил Романчук;
  • Дарья Билодид;
  • Семен Новиков;
  • Алина Ягупова;
  • Юлия Левченко.

    • Добавим также, что десятку лучших атлетов года традиционно выбирал своим голосованием Экспертный совет АСЖУ, в который входят 12 авторитетных украинских спортивных журналистов — членов правления организации: президент АСЖУ Александр Гливинский, вице-президенты Сергей Савелий и Михаил Реуцкий, генеральный секретарь Анастасия Волобуева, члены правления — Валерий Новобранец, Валерий Рекунов, Галина Нечаева, Руслан Свирин, Геннадий Николайчук, Вячеслав Кульчицкий, Юрий Илючек, Алексей Самойленко. Каждый из экспертов назвал свою десятку лучших атлетов, где первый атлет получил десять баллов в зачет, а десятый — один.

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