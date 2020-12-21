Визначено топ-10 українських спортсменів року

Марина Бех перебрала титул найкращого атлета року у Дмитра Підручного, який очолив топ-рейтинг за підсумками 2019-го.

Цього ж року Підручний став єдиним представником зимового спорту, посівши п’яту позицію.

Топ-10 найкращих атлетів України виглядає так:

Марина Бех-Романчук;

Ярослава Магучіх;

Олексій Новиков;

Ольга Харлан;

Дмитро Підручний;

Михайло Романчук;

Дар’я Білодід;

Семен Новиков;

Аліна Ягупова;

Юлія Левченко.

Додамо також, що десятку найкращих атлетів року традиційно обирала своїм голосуванням Експертна рада АСЖУ, до якого входять 12 авторитетних українських спортивних журналістів — членів правління організації: президент АСЖУ Олександр Гливинський, віце-президенти Сергій Савелій та Михайло Реуцький, генеральний секретар Анастасія Волобуєва, члени правління — Валерій Новобранець, Валерій Рекунов, Галина Нечаєва, Руслан Свірін, Геннадій Ніколайчук, В’ячеслав Кульчицький, Юрій Ілючек, Олексій Самойленко. Кожен із експертів назвав свою десятку найкращих атлетів, де перший атлет отримав десять балів у залік, а десятий — один.