Определено судью, который будет избирать меру пресечения Замане
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Судья Печерского райсуда столицы Вячеслав Пидпалый определен автоматизированной системой, как судья, который будеи избирать меру пресечения для подозреваемого в государственной измене генерал-полковника Владимира Заманы. Об этом сообщили УНН в суде.
Судебное заседание в Печерском райсуде по адресу Крещатик, 42А начнется ориентировочно после 15 часов.
Напомним, следователи военной прокуратуры настаивают на избрании для задержанного сегодня утром экс-руководителя Генштаба, меры пресечения в виде содержания под стражей. Обвинение в государственной измене (ст. 111 УК Украины) не предусматривает залог.
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Как сообщал УНН, утром военной прокуратурой совместно с СБУ задержали за госизмену бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковника Владимира Замана. Пока не известно, какие именно обвинения ему предъявлены. В то же время известно, что текст подозрения, которое было вручено Заману, занимает 80 листов.
Информация будет дополняться.
Напомним Владимир Заман занимал должность руководителя Генерального Штаба Вооруженных сил Украины в период с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года. А с 22 февраля по июнь 2014 уполномоченный Верховной Рады Украины по контролю за деятельностью Министерства обороны Украины.