Определено судью, который будет избирать меру пресечения Замане

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 50484 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 121725 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 124118 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 125320 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122978 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 155535 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117461 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141311 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145201 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Определено судью, который будет избирать меру пресечения Замане

Определено судью, который будет избирать меру пресечения Замане

Киев  •  УНН

 • 12084 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Судья Печерского райсуда столицы Вячеслав Пидпалый определен автоматизированной системой, как судья, который будеи избирать меру пресечения для подозреваемого в государственной измене генерал-полковника Владимира Заманы. Об этом сообщили УНН в суде.

Судебное заседание в Печерском райсуде по адресу Крещатик, 42А начнется ориентировочно после 15 часов.

Напомним, следователи военной прокуратуры настаивают на избрании для задержанного сегодня утром экс-руководителя Генштаба, меры пресечения в виде содержания под стражей. Обвинение в государственной измене (ст. 111 УК Украины) не предусматривает залог.

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Как сообщал УНН, утром военной прокуратурой совместно с СБУ задержали за госизмену бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковника Владимира Замана. Пока не известно, какие именно обвинения ему предъявлены. В то же время известно, что текст подозрения, которое было вручено Заману, занимает 80 листов.

Информация будет дополняться.

Напомним Владимир Заман занимал должность руководителя Генерального Штаба Вооруженных сил Украины в период с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года. А с 22 февраля по июнь 2014 уполномоченный Верховной Рады Украины по контролю за деятельностью Министерства обороны Украины.

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