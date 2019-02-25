Определено судью, который будет избирать меру пресечения Замане

Судебное заседание в Печерском райсуде по адресу Крещатик, 42А начнется ориентировочно после 15 часов.

Напомним, следователи военной прокуратуры настаивают на избрании для задержанного сегодня утром экс-руководителя Генштаба, меры пресечения в виде содержания под стражей. Обвинение в государственной измене (ст. 111 УК Украины) не предусматривает залог.



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Как сообщал УНН, утром военной прокуратурой совместно с СБУ задержали за госизмену бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковника Владимира Замана. Пока не известно, какие именно обвинения ему предъявлены. В то же время известно, что текст подозрения, которое было вручено Заману, занимает 80 листов.

Информация будет дополняться.

Напомним Владимир Заман занимал должность руководителя Генерального Штаба Вооруженных сил Украины в период с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года. А с 22 февраля по июнь 2014 уполномоченный Верховной Рады Украины по контролю за деятельностью Министерства обороны Украины.