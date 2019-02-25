Визначено суддю, який обиратиме запобіжний захід Замані
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Суддя Печерського райсуду столиці В’ячеслав Підпалий визначений автоматизованою системою, як суддя, який обиратиме запобіжний захід для підозрюваного у державній зраді генерал-полковника Володимира Замани. Про це УНН повідомили у суді.
Судове засідання у Печерському райсуді за адресою Хрещатик, 42А розпочнеться орієнтовно після 15 години.
Нагадаємо, слідчі військової прокуратури наполягають на обранні для затриманого сьогодні вранці екс-керівника Генштабу, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Обвинувачення у державній зраді (ст. 111 КК України) не передбачає заставу.
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Як повідомляв УНН, вранці військовою прокуратурою спільно з СБУ затримано за держзраду колишнього керівника Генерального штабу Збройних Сил, генерал-полковника Володимира Заману. Поки не відомо, які саме обвинувачення йому пред'явлені. Водночас відомо, що текст підозри, яку було вручено Замані, займає 80 аркушів.
Інформація буде доповнюватися.
Нагадаємо Володимир Замана обіймав посаду керівника Генерального Штабу Збройних сил України в період з лютого 2012 року по 19 лютого 2014 року. А з 22 лютого по червень 2014 вповноважений Верховної Ради України з контролю за діяльністю Міністерства оборони України.