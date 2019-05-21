Определен первый лауреат премии имени Георгия Гонгадзе
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Сегодня в Киеве состоялось первое вручение Премии имени Георгия Гонгадзе для украинских журналистов. Лауреатом 2019 года стал журналист, историк, а также основатель Музея-архива прессы Вахтанг Кипиани, передает УНН со ссылкой на PEN Ukraine.
Победитель Премии имени Георгия Гонгадзе получил памятную награду - статуэтку, которая отражает идею Премии, и сертификат на сумму 3000 долл.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генпрокурор заявил, что доказательств причастности Кучмы к убийству Гонгадзе нет
Премия имени Георгия Гонгадзе присуждается раз в год 21 мая - в день рождения Георгия Гонгадзе. Это концептуально новая награда в области журналистики в Украине.
Премия призвана поддержать тех журналистов, которые следуют принципам и ценностям независимой журналистики, демонстрируют профессионализм, компетентность, инновационность, создают материалы, приводящие к решению или понимание определенных проблем в обществе и изменений в стране, а также вносят существенный вклад в развитие медиасреды в целом. Претендовать на премию могут только журналисты, работающие в Украине и которые в течение последних 5 лет оставались в профессии.
Напомним, объявлены обладатели Пулитцеровской премии 2019 года.