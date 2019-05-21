Определен первый лауреат премии имени Георгия Гонгадзе

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19:45 • 41045 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 79499 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 92670 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122870 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111579 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137726 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144639 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130139 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130200 просмотра

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Актуальное
Определен первый лауреат премии имени Георгия Гонгадзе

Определен первый лауреат премии имени Георгия Гонгадзе

Киев  •  УНН

 • 8317 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Сегодня в Киеве состоялось первое вручение Премии имени Георгия Гонгадзе для украинских журналистов. Лауреатом 2019 года стал журналист, историк, а также основатель Музея-архива прессы Вахтанг Кипиани, передает УНН со ссылкой на PEN Ukraine.

Победитель Премии имени Георгия Гонгадзе получил памятную награду - статуэтку, которая отражает идею Премии, и сертификат на сумму 3000 долл.

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Премия имени Георгия Гонгадзе присуждается раз в год 21 мая - в день рождения Георгия Гонгадзе. Это концептуально новая награда в области журналистики в Украине.

Премия призвана поддержать тех журналистов, которые следуют принципам и ценностям независимой журналистики, демонстрируют профессионализм, компетентность, инновационность, создают материалы, приводящие к решению или понимание определенных проблем в обществе и изменений в стране, а также вносят существенный вклад в развитие медиасреды в целом. Претендовать на премию могут только журналисты, работающие в Украине и которые в течение последних 5 лет оставались в профессии.

Напомним, объявлены обладатели Пулитцеровской премии 2019 года.

Украинские Национальные Новости

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