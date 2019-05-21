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Визначено першого лауреата премії імені Георгія Ґонґадзе

Визначено першого лауреата премії імені Георгія Ґонґадзе

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Сьогодні у Києві відбулося перше вручення Премії імені Георгія Ґонґадзе для українських журналістів. Лауреатом 2019 року став журналіст, історик, а також засновник Музею-архіву преси Вахтанґ Кіпіані, передає УНН із посиланням на PEN Ukraine.

Переможець Премії імені Георгія Ґонґадзе отримав пам’ятну відзнаку – статуетку, яка відображає ідею Премії, та сертифікат на суму 3000 долл.

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Премія імені Георгія Ґонґадзе присуджується раз на рік 21 травня – у день народження Георгія Ґонґадзе. Це концептуально нова відзнака у сфері журналістики в Україні.

Премія покликана підтримати тих журналістів, які слідують принципам та цінностям незалежної журналістики, демонструють професійність, компетентність, інноваційність, створюють матеріали, що призводять до вирішення або розуміння певних проблем у суспільстві та змін у країні, а також роблять суттєвий внесок у розвиток медіасередовища в цілому. Претендувати на Премію можуть лише журналісти, які працюють в Україні і які протягом останніх 5 років лишалися в професії.

Нагадаємо, оголошені володарі Пулітцерівської премії 2019 року.

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