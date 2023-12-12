Визит в США: Зеленский прибыл в Конгресс
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский прибыл в Конгресс США, чтобы добиться одобрения критически важного пакета помощи на фоне опасений, что американская помощь прекратится, а переговоры зашли в тупик.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Конгресс Соединенных Штатов Америки, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Как сообщает Голос Америки, Зеленский встречается с лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером и лидером республиканского меньшинства Митчем Макконнеллом. Встреча проходит за закрытыми дверями.
Президент Зеленский также встретится со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, сообщил его пресс-секретарь.
Добавим
Как пишет CNN, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на переговоры в Вашингтон в критический момент, поскольку Белый дом предупреждает, что американская помощь Украине может неизбежно прекратиться, а переговоры о новой помощи застопорились в Конгрессе.
Приглашение президента Джо Байдена подчеркивает срочность утверждения нового пакета стоимостью десятки миллиардов долларов, поскольку он и другие официальные лица администрации предупреждают, что уже одобренная американская помощь будет исчерпана до конца года.
Байден запросил около 60 миллиардов долларов новой помощи Украине, что является частью большего пакета экстренного финансирования, который также включает помощь Израилю и средства на безопасность границы. Республиканцы пытались использовать этот запрос как рычаг для получения жестких новых правил, ограничивающих миграцию через южную границу США.
Команда Байдена надеется, что Зеленский сможет убедить законодателей, и особенно республиканцев, в необходимости дополнительной помощи, чтобы пополнить его военную казну. Представители администрации давно считали Зеленского самым эффективным защитником своей страны, и он провел 21 месяц после российского вторжения в феврале 2022 года, обращаясь к международным парламентам, ассамблеям, саммитам и награждениям, чтобы заручиться поддержкой.
В понедельник, выступая в Университете национальной обороны в Вашингтоне, Зеленский обратился с прямым призывом к увеличению помощи в сфере безопасности, заявив, что президент россии владимир путин видит "осуществление своих мечтаний", поскольку продолжаются задержки в Конгрессе.
Визит в США: Зеленский прибыл в Конгресс
Президент Украины Зеленский прибыл в Конгресс США, чтобы добиться одобрения критически важного пакета помощи на фоне опасений, что американская помощь прекратится, а переговоры зашли в тупик.
На ВОТ Луганщины большинство многоэтажек без отопления: уже есть летальные случаи - ЦНС
В большинстве многоквартирных домов на временно оккупированной Луганщине отсутствует отопление, что приводит к гибели людей, из-за конфликта между "Луганскгазом" и оккупационной администрацией из-за неуплаченных счетов за газ.
"Культура без барьеров": у МКИП рассказали о флагманском проекте на следующий год
Министерство культуры и информационной политики Украины запускает новую инициативу "Культура без барьеров" для обеспечения безбарьерных культурных услуг для людей с инвалидностью. Цель проекта - повысить доступность и осведомленность украинцев об их правах.
россияне обстреляли Тягинку в Херсонской области, мужчина получил ранения в собственном доме
50-летний мужчина получил ранения в собственном доме в Тягинке Херсонской области после российского обстрела и был госпитализирован с контузией и сотрясением мозга.
Сбой в работе Киевстар: в части регионов Украины не работают системы оповещения о воздушной тревоге
После хакерской атаки на оператора связи Kyivstar в части регионов Украины не работает система оповещения о воздушных тревогах.
"Кіно заради Перемоги!": киномобиль посетил Винницкую область
Зрителями кинопоказа стали юные ладыжинцы - почти 200 детей из семей защитников и погибших Героев. Они посмотрели ленты "Мавка. Лесная песня", "Похищенная принцесса" и "Приключения Святого Николая".
Tesla Cybertruck не сможет получить разрешение на продажу в Европе
Tesla Cybertruck не соответствует европейским стандартам безопасности из-за своей конструкции с острыми краями и не может быть разрешен для продажи в Европе. На данный момент Tesla не планирует менять конструкцию Cybertruck, чтобы она соответствовала этим стандартам.
Финляндия открывает два пограничных пункта пропуска на границе с рф
Финляндия вновь открывает два пункта пересечения границы с Россией для пассажирских перевозок и искателей убежища до 14 января, тогда как другие пункты пересечения остаются закрытыми.
Движение грузовиков через границу по железной дороге: в разведке рассказали подробности договоренности между Украиной и Польшей
Украина и Польша установили последовательный железнодорожный маршрут для грузовых перевозок через свою границу, и первые грузовики уже прибыли в Польшу, а также планируют продолжать использовать модернизированные платформы для постоянных перевозок в обоих направлениях.
В ЕС нет ни одной страны против членства Украины, Венгрия за более медленный процесс вступления - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ЕС поддерживают членство Украины в ЕС, при этом Венгрия выступает за более медленный процесс и дальнейшее изучение последствий вступления. Кулеба уточнил, что Венгрия не имеет принципиальных возражений после переговоров с министром иностранных дел Петером Сийярто.