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Визит в США: Зеленский прибыл в Конгресс

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 14:29  •  12987 просмотра

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Президент Украины Зеленский прибыл в Конгресс США, чтобы добиться одобрения критически важного пакета помощи на фоне опасений, что американская помощь прекратится, а переговоры зашли в тупик.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Конгресс Соединенных Штатов Америки, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Как сообщает Голос Америки, Зеленский встречается с лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером и лидером республиканского меньшинства Митчем Макконнеллом. Встреча проходит за закрытыми дверями.

Президент Зеленский также встретится со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, сообщил его пресс-секретарь.

Добавим

Как пишет CNN, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на переговоры в Вашингтон в критический момент, поскольку Белый дом предупреждает, что американская помощь Украине может неизбежно прекратиться, а переговоры о новой помощи застопорились в Конгрессе.

Приглашение президента Джо Байдена подчеркивает срочность утверждения нового пакета стоимостью десятки миллиардов долларов, поскольку он и другие официальные лица администрации предупреждают, что уже одобренная американская помощь будет исчерпана до конца года.

Байден запросил около 60 миллиардов долларов новой помощи Украине, что является частью большего пакета экстренного финансирования, который также включает помощь Израилю и средства на безопасность границы. Республиканцы пытались использовать этот запрос как рычаг для получения жестких новых правил, ограничивающих миграцию через южную границу США.

Команда Байдена надеется, что Зеленский сможет убедить законодателей, и особенно республиканцев, в необходимости дополнительной помощи, чтобы пополнить его военную казну. Представители администрации давно считали Зеленского самым эффективным защитником своей страны, и он провел 21 месяц после российского вторжения в феврале 2022 года, обращаясь к международным парламентам, ассамблеям, саммитам и награждениям, чтобы заручиться поддержкой.

В понедельник, выступая в Университете национальной обороны в Вашингтоне, Зеленский обратился с прямым призывом к увеличению помощи в сфере безопасности, заявив, что президент россии владимир путин видит "осуществление своих мечтаний", поскольку продолжаются задержки в Конгрессе.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Политика
Візит до США: Зеленський прибув до Конгресу
Visit to the United States: Zelensky arrives at the Congress
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