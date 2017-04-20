Военнослужащему, который убил фельдшера, избрали меру пресечения

Суд избрал меру пресечения военному в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Военный прокурор Виталий Рыбачук требовал у суда именно такую ​​меру пресечения.

"Требования прокуратуры удовлетворены. Также суд прислушался к нашему ходатайству о направлении обвиняемого в психиатрическую больницу для психиатрической экспертизы. В ближайшие дни будет готов обвинительный акт", - рассказал военный прокурор Виталий Рыбачук.

Следователь и прокурор подали ходатайство в суд о направлении подозреваемого в Коммунальную психиатрическую больницу Львовской области сроком на двадцать восемь суток. Суд удовлетворил это ходатайство.

Таким образом, подозреваемый А.Чуваков будет находиться в психиатрической больнице для проведения психиатрической экспертизы.

Напомним, инцидент произошел 18 апреля.