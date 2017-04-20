Військовослужбовцю, що вбив фельдшерку, обрали запобіжний захід
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 20 квітня. УНН. Сьогодні Галицький суд міста Львова обрав запобіжний захід військовослужбовцю Чувакову Олександру, якого підозрюють у вбивстві жінки-фельдшера на Яворівському полігоні, передає кореспондент УНН.
Суд обрав запобіжний захід військовому у вигляді тримання під вартою, терміном на два місяці.
Військовий прокурор Віталій Рибачук вимагав у суду саме таку міру запобіжного заходу.
“Вимоги прокуратури задоволено. Також суд дослухався до нашого клопотання щодо направлення обвинуваченого до психіатричної лікарні для психіатричної експертизи. Найближчими днями буде готовий обвинувальний акт”, — розповів військовий прокурор Віталій Рибачук.
Слідчий та прокурор подали клопотання до суду про направлення підозрюваного до Комунальної психіатричної лікарні Львівської області терміном на двадцять вісім діб. Суд задовольнив це клопотання.
Отож, підозрюваний О.Чуваков перебуватиме у психіатричній лікарні для проведення психіатричної експертизи.
Нагадаємо, інцидент трапився 18 квітня.