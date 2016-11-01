Военный получил контузию в результате обстрелов позиций ВСУ на Луганщине

За прошедшие сутки на Луганском направлении российско-оккупационные войска увеличили свою боевую активность и девять раз нарушили "режим прекращения огня".

В частности, с САУ, минометов 120-го и 82-го калибра и стрелкового оружия пять раз обстреливались позиции украинских военнослужащих вблизи села Крымское Новоайдарского района. В результате вражеского огня наш защитник получил минно-взрывную травму и получил контузию легкой степени.

В то же время в направлении села Лопаскино и города Счастье противник применял гранатометы различных типов и стрелковое оружие, а возле села Нижнетеплое работал снайпер.

После полуночи террористы из подствольных гранатометов обстреляли позиции украинских военнослужащих вблизи пгт Станица.