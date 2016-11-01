Військовий отримав контузію внаслідок обстрілів позицій ЗСУ на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Внаслідок обстрілів позицій ЗСУ України поблизу села Кримське Новоайдарського району український військовослужбовець отримав контузію легкого ступеню. Про це УНН повідомили у прес-службі Луганської ОДА.
Протягом минулої доби на Луганському напрямку російсько-окупаційні війська збільшили свою бойову активність і дев’ять разів порушили “режим припинення вогню”.
Зокрема, із САУ, мінометів 120-го та 82-го калібру та стрілецької зброї п’ять разів обстрілювалися позиції українських військовослужбовців поблизу села Кримське Новоайдарського району. У результаті ворожого вогню наш захисник зазнав мінно-вибухової травми та отримав контузію легкого ступеню.
У той же час у напрямку села Лопаскине та міста Щастя противник застосовував гранатомети різних типів та стрілецьку зброю, а неподалік села Нижньотепле працював снайпер.
Після півночі терористи з підствольних гранатометів обстріляли позиції українських військовослужбовців поблизу смт Станиця.