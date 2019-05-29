Военный эксперт: для Тимошенко выход Сенченко является потерей

"Заявление Андрея Сенченко ожидаемо. С первых дней российской агрессии в Крыму принадлежал скорее к лагерю ястребов, чем к лагерю голубей. Его изначально внесли в список санкций. Достаточно принципиальную позицию занимал на должности заместителя главы Администрации президента. Последовательно показывал, что для него приоритет не просто заморозить конфликт, а вернуть Крым и Донбасс. Им это двигало и в общественной деятельности, где он достиг серьезных успехов на юридическом фронте. Это сотни выигранных дел против РФ, 3,5 миллиардов долларов арестованных. С учетом этого его личная позиция отличается от позиции Юлии Тимошенко и ее партии. Граница компромиссов для Сенченко и его бывшей структуры проходит в разных местах", - объясняет один из лидеров Революции Достоинства Александр Данилюк, который возглавляет Центр оборонных реформ.

Когда в 2014 году Турчинов покинул "Батькивщину", Сенченко фактически занял должность "серого кардинала" партии. Это свидетельствует, что для Юлии Владимировны он сейчас - серьезная организационная и имиджевая потеря. А для Сенченко это возможность. Он оставил "Батькивщину" не тогда, когда у Тимошенко были проблемы в 2014 году и многие ушли. Тогда он остался. И чтобы за 2 месяца до выборов заявить о выходе и формировании собственного проекта, нужно иметь уверенность и веру в правильные вещи. Поскольку в него гарантированно было место в проходной части "Батькивщины".

Вероятно, Сенченко войдет в широкое объединение политических сил, считает эксперт:

"Надо ждать интересного политического проекта. Он в своем заявлении говорит о том, что готов стать частью широкого объединения. Сегодня есть много прогрессивных групп, которые имеют такую ​​же бескомпромиссную позицию и к российской угрозе, и к возможному российскому реваншу. Он взвешенный дипломат и коммуникатор. Думаю, со многими сможет найти общий язык. Сейчас есть запрос на свежие силы. Но они обычно не имеют необходимого опыта. Проект Сенченко может быть комбинацией этих двух факторов".

Для Юлии Тимошенко выход Сенченко является потерей. Он может получить на выборах в Верховную Раду ту часть сторонников, которые больше не поддерживают лидера "Батькивщины", говорит Данилюк.

"Тимошенко на пике своей популярности имела около 24% поддержки. Для части этих избирателей одним из основных спикеров "Батькивщины" был Сенченко. Даже внутри партии многие ориентируются на него. Сенченко имеет очень высокие шансы получить долю поддержки бывших сторонников Тимошенко, которые не удовлетворены ее несколько мягкой позицией к агрессору".

Андрей Сенченко - комендант Октябрьского дворца во время Революции Достоинства. Родом из Крыма. Народный депутат Украины V, VI, VII созывов. Был заместителем председателя Совета министров, вице-премьером по вопросам экономики и экономических реформ АРК.

С марта по август 2014 года был и.о. заместителя главы Администрации президента Украины - добился вывода из оккупированного полуострова более чем 3500 единиц вооружения и военной техники ВСУ на общую сумму более 1,5 миллиарда долларов США. Возглавлял удачную операцию по обмену сорока украинских военных, журналистов и общественных активистов на одного русского диверсанта. Считается организатором водной блокады Крыма.

Уже несколько лет возглавляет общественное правозащитное движение "Сила права", объединяющее дипломатов, специалистов по безопасности и международному праву. Движение работает над международным признанием РФ как агрессора и над возмещением нанесенного российской вооруженной агрессией вреда участникам боевых действий, членам их семей, вынужденным переселенцам, жителям зоны боевых действий и оккупированных территорий.