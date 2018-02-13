Военным в РФ запретят пользоваться соцсетями
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Российским военным рекомендовали не пользоваться социальными сетями "Одноклассники", "ВКонтакте", Facebook и другими похожими ресурсами. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на Минобороны РФ, передает УНН.
Сообщают, что российским военным ограничат доступ в интернет.
“Солдатам и офицерам советуют отказаться от использования соцсетей "Одноклассники", "ВКонтакте", Facebook и других аналогичных ресурсов. А также — не публиковать информацию о своей службе и части, и отключить в телефонах геолокацию,” — говорится в сообщении.
Пока эти правила носят рекомендательный характер, но ведомство уже готовит поправки к законам, которые сделают их обязательными.
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Как пишет издание, правила поведения в интернете Минобороны разработало в конце 2017 года. Сейчас рекомендации отправлены в войска, они выполнены в виде памяток, а также наглядных пособий-плакатов.
Военных предупреждают о том, что администраторы зарубежных ресурсов имеют полный доступ к личной информации, там размещенной.
В документе напоминают, что публикации военнослужащих постоянно анализируются иностранными спецслужбами. Поэтому привязанные к местности фотографии и видеоматериалы могут “привести к срыву боевой задачи”. Военным рекомендуют просить своих родственников и близких не распространять информацию об их служебной деятельности.
Поправки, которые закрепляют эти советы, планируется внести в законы “О воинской обязанности и военной службе” и “О статусе военнослужащих”. Сейчас они находятся на согласовании в силовых министерствах.
Издание отмечает, что зарубежные страны уже давно занимаются вопросами поведения военнослужащих в интернете.