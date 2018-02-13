Військовим в РФ заборонять користуватися соцмережами
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Російським військовим рекомендували не користуватися соціальними мережами "Однокласники", "ВКонтакте", Facebook і іншими схожими ресурсами. Про це повідомили "Известия" з посиланням на Міноборони РФ, передає УНН.
Повідомляють, що російським військовим обмежать доступ до Інтернету.
"Солдатам і офіцерам радять відмовитися від використання соцмереж "Однокласники", "ВКонтакте", Facebook і інших аналогічних ресурсів. А також - не публікувати інформацію про свою службу і частини, і відключити в телефонах геолокацію," - йдеться в повідомленні.
Поки ці правила носять рекомендаційний характер, але відомство вже готує поправки до законів, які зроблять їх обов'язковими.
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Як пише видання, правила поведінки в інтернеті Міноборони розробило в кінці 2017 року. Зараз рекомендації відправлені у війська, вони виконані у вигляді пам'яток, а також наочних посібників-плакатів.
Військових попереджають про те, що адміністратори зарубіжних ресурсів мають повний доступ до особистої інформації, там розміщеної.
У документі нагадують, що публікації військовослужбовців постійно аналізуються іноземними спецслужбами. Тому прив'язані до місцевості фотографії та відеоматеріали можуть "привести до зриву бойового завдання". Військовим рекомендують просити своїх родичів і близьких не поширювати інформацію про їх службову діяльність.
Поправки, які закріплюють ці поради, планується внести до законів "Про військовий обов'язок і військову службу" та "Про статус військовослужбовців". Зараз вони перебувають на узгодженні в силових міністерствах.
Видання відзначає, що закордонні країни вже давно займаються питаннями поведінки військовослужбовців в інтернеті.