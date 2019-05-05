Военные США на Донбассе изучали тактику российских оккупантов

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7 марта, 15:45 • 107467 просмотра

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7 марта, 13:58 • 108756 просмотра

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7 марта, 08:52 • 134325 просмотра

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7 марта, 06:35 • 113835 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139263 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 мая. УНН. Район проведения операции Объединенных сил посетила делегация представителей Аппарата атташе по вопросам обороны при Посольстве США в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

Так, сообщается, что на территории Донецкой и Луганской областей дипломаты ознакомились с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения операции, провели встречи с командованием бригад и батальонов для обсуждения оперативной обстановки в полосах их ответственности.

Также американские военные изучили полученное подразделениями Объединенных сил информацию относительно тактики действий подразделений (групп) российских оккупационных войск и мероприятий по противодействию, которые применяют украинские военнослужащие.

Делегация также исследовала условия эксплуатации американского оборудования, предоставленного в рамках материально-технической помощи Украине.

Как сообщал УНН, ранее конгрессмены США направили письмо Болтону о предоставлении Украине дополнительного военной техники.

Украинские Национальные Новости

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