Военные США на Донбассе изучали тактику российских оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Район проведения операции Объединенных сил посетила делегация представителей Аппарата атташе по вопросам обороны при Посольстве США в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Так, сообщается, что на территории Донецкой и Луганской областей дипломаты ознакомились с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения операции, провели встречи с командованием бригад и батальонов для обсуждения оперативной обстановки в полосах их ответственности.
Также американские военные изучили полученное подразделениями Объединенных сил информацию относительно тактики действий подразделений (групп) российских оккупационных войск и мероприятий по противодействию, которые применяют украинские военнослужащие.
Делегация также исследовала условия эксплуатации американского оборудования, предоставленного в рамках материально-технической помощи Украине.
Как сообщал УНН, ранее конгрессмены США направили письмо Болтону о предоставлении Украине дополнительного военной техники.