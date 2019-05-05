Військові США на Донбасі вивчали тактику російських окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Район проведення Операції Об’єднаних сил відвідала делегація представників Апарату аташе з питань оборони при Посольстві США в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Так, повідомляється, що на території Донецької та Луганської областей дипломати ознайомились з поточною безпековою та оперативною ситуацією в районі проведення операції, провели зустрічі з командуванням бригад та батальйонів для обговорення оперативної обстановки в смугах їх відповідальності.
Також американські військові вивчили здобуту підрозділами Об'єднаних сил інформацію щодо тактики дій підрозділів (груп) російських окупаційних військ та заходів з протидії, які застосовують українські військовослужбовці.
Делегація також дослідила умови експлуатації американського обладнання, наданого в рамках матеріально-технічної допомоги Україні.
Як повідомляв УНН, раніше конгресмени США направили лист Болтону про надання Україні додаткової військової техніки.