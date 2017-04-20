Военные психологи провели анкетирование боевиков на Донбассе - разведка

"В связи с ростом количества случаев нарушения воинской дисциплины и ухудшением уровня морально-психологического состояния в подразделениях 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1-го АК, военными психологами проведено анкетирование личного состава. По результатам выявлены факты правонарушений, которые скрываются командованием полка. В частности, выявлены факты самовольного оставления военнослужащими передовых позиций и принятия алкоголя", - говорится в сообщении.

Напомним, российское командование присваивает средства боевиков.