Військові психологи провели анкетування бойовиків на Донбасі - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Військові психологи провели анкетування особового складу бойовиків на Донбасі, за результатами виявлені факти правопорушень, які приховуються командуванням, зокрема вживання алкоголю. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
"У зв’язку із зростанням кількості випадків порушення військової дисципліни та погіршенням рівня морально-психологічного стану у підрозділах 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1-го АК, військовими психологами проведено анкетування особового складу. За результатами виявлені факти правопорушень, які приховуються командуванням полку. Зокрема, виявлено факти самовільного залишення військовослужбовцями передових позицій та вжиття алкоголю", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, російське командування привласнює кошти бойовиків.