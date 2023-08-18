Военные усилят оборону в Волынской области на границе с беларусью - Наев
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев во время рабочей поездки на Волынское направление дал поручение усилить оборонительные возможности для противодействия возможным вражеским проникновениям. Об этом сообщила пресс-служба Командования Объединенных Сил ВС Украины, пишет УНН.
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“Волынская область граничит с республикой беларусь, поэтому командирам поставлена задача по усилению оборонных возможностей.
Командирам бригад, батальонов, рот и взводов поставлен ряд задач, которые необходимо сделать в дальнейшем. Через некоторое время поработаем снова на каждом опорном пункте и осуществим проверку”, — подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.
Как сообщил командующий, сейчас военные обустраивают оборонительные позиции, осуществляют сооружение инженерных заграждений, а также проводят тренировки и улучшают свои огневые позиции.
Напомним
Кабинет министров выделил более 1,2 млрд грн на укрепление оборонительных рубежей на северо-востоке Украины.