Военные усилят оборону в Волынской области на границе с беларусью - Наев

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“Волынская область граничит с республикой беларусь, поэтому командирам поставлена задача по усилению оборонных возможностей.

Командирам бригад, батальонов, рот и взводов поставлен ряд задач, которые необходимо сделать в дальнейшем. Через некоторое время поработаем снова на каждом опорном пункте и осуществим проверку”, — подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

Как сообщил командующий, сейчас военные обустраивают оборонительные позиции, осуществляют сооружение инженерных заграждений, а также проводят тренировки и улучшают свои огневые позиции.

Напомним

Кабинет министров выделил более 1,2 млрд грн на укрепление оборонительных рубежей на северо-востоке Украины.