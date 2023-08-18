Військові підсилять оборону у Волинській області на кордоні з білоруссю - Наєв
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв під час робочої поїздки на Волинський напрямок дав доручення посилити оборонні спроможності для протидії можливим ворожим проникненням. Про це повідомила пресслужба Командування Об'єднаних Сил ЗС України, пише УНН.
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“Волинська область межує з республікою білорусь, тому командирам поставлено завдання з підсилення оборонних спроможностей.
Командирам бригад, батальйонів, рот та взводів поставлено низку завдань, що необхідно зробити в подальшому. Через деякий час попрацюємо знову на кожному опорному пункті і здійснимо перевірку”, — підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Як повідомив командувач, наразі військові облаштовують оборонні позиції, здійснюють спорудження інженерних загороджень, а також проводять тренування та покращують свої вогневі позиції.
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