Военные на юге провели плановые занятия со "Смерчами" и комплексами "Точка-У"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Военные на юге Украины провели плановые занятия по слаженности расчетов реактивных систем залпового огня "Смерч" и тактических ракетных комплексов "Точка-У". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу командования Объединенных сил ВС Украины.
"По приказу командующего ОС ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наев, на одном из полигонов Херсонской области, проведены плановые занятия по слаженности расчетов реактивных систем залпового огня "Смерч" и тактических ракетных комплексов "Точка-У", - говорится в сообщении.
Полевые тренировки, как указано, прошли в условиях, максимально приближенных к боевым. "В считанные минуты мощное и высокоточное оружие было приведено в боевую готовность к поражению целей", - добавили в командовании.
По словам командующего ОС ВСУ Наева, батареи и расчеты быстро осуществили марш, заняли огневые позиции, развернулись и отрабатывали точное наведение на цели. Уже в завершение они оперативно и быстро отошли с позиций и отправились в районы сосредоточения.
"В районах ответственности командования Объединенных сил Вооруженных Сил обстановка стабильная и контролируемая", - подчеркнул Наев.
Напомним, на Закарпатье пройдут антитеррористические учения.