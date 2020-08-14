Військові на півдні провели планові заняття зі "Смерчами" і комплексами "Точка-У"

"За наказом командувача ОС ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, на одному з полігонів Херсонської області, проведено планові заняття зі злагодженості розрахунків реактивних систем залпового вогню “Смерч” та тактичних ракетних комплексів “Точка-У”, - йдеться у повідомленні.

Польові тренування, як вказано, пройшли в умовах, максимально наближених до бойових. "В лічені хвилини потужна та високоточна зброя була приведена в бойову готовність до ураження цілей", - додали у командуванні.

За словами командувача ОС ЗСУ Наєва, батареї і розрахунки швидко здійснили марш, зайняли вогневі позиції, розгорнулись і відпрацьовували точне наведення на цілі. Вже на завершення вони оперативно і швидко відійшли з позицій та вирушили до районів зосередження.

"В районах відповідальності командування Об’єднаних сил Збройних Сил обстановка стабільна та контрольована", — підкреслив Наєв.

Нагадаємо, на Закарпатті відбудуться антитерористичні навчання.